Южносахалинцам расскажут, как получить разрешение на участие в ярмарках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска 7 июня проведет горячую телефонную линию по вопросам получения разрешения на участие в ярмарке в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 13.00 часов, по телефону: 300-736, добавочные 2, 3. Специалисты департамента проконсультируют граждан о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде через портал Госуслуг.
Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в Департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.
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