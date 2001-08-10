Южный канализационный коллектор в Южно-Сахалинске запустят в работу в июле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание на объекте провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. На месте с представителями управления капитального строительства, подрядной организации и РВК-Сахалин обсудили технические моменты, а также вопросы восстановления благоустройства после проведенных работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы идут по графику. Основные строительно-монтажные работы завершены, также построены новые канализационно-насосные станции (КНС), ведется подключение к сетям и настройка оборудования. Пусконаладочные работы должны быть выполнены до 30 июня. В июле РВК-Сахалин планируют запустить коллектор в работу.

- Сейчас южная часть города активно развивается, и строительство коллектора позволит переключить на новые очистные сооружения существующие жилые массивы и строящиеся микрорайоны. Объект важный для города и для экологии в целом. Поэтому необходимо соблюсти сроки запуска, чтобы жители и юридические лица уже смогли обращаться в РВК-Сахалин и получать технические условия на подключение к централизованной городской системе, - отметил мэр Сергей Надсадин.

Напомним, южный канализационный коллектор проходит через значительную часть города, общая протяженность сетей - порядка 14 км. В частности, трубопровод проходит вдоль пр. Мира - южного въезда в город. Поэтому в ходе совещания отдельное внимание уделили вопросам благоустройства.

Сергей Надсадин дал поручение проработать вопросы внешнего облика насосных станций, которые хорошо просматриваются с пр. Мира, чтобы объекты гармонично вписались в существующую застройку. Также подрядчик уже восстанавливает благоустройство, выравнивает грунт, засевает участки травой и др. Эти работы будут выполнены в летний период.