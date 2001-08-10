На Сахалине состоялось торжественное закрытие Межрегиональной поисковой экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в Смирныховском районе состоялось торжественное закрытие 5-й Межрегиональной поисковой экспедиции "Дальневосточный фронт-2024", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

За время работ были обнаружены останки двух солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и пяти - японской армии, а также личные вещи бойцов, элементы обмундирования и другие артефакты.

Помимо этого, в рамках Всероссийской акции «Дорога к обелиску» участники поисковой экспедиции облагородили на Смирныховском кладбище захоронения защитников Отечества, которые в разные периоды истории нашей страны погибли при исполнении воинского долга

В ходе закрытия, отличившимся активистам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

Стоит отметить, что в экспедиции приняли участие более 70 человек, в том числе и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа. Большую часть участников экспедиции составила молодёжь до 35 лет из 22 регионов России и Республики Беларусь.