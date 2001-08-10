В Южно-Сахалинске ремонтируют участок ул. Горького
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице продолжаются мероприятия по ремонту улично-дорожной сети как на центральных улицах, так и второстепенных. Сейчас большой объем работ выполняется на участке ул. Горького от площади Победы до ул. Тихоокеанской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы ведутся по полосам без полного перекрытия движения. Как рассказал инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Но, на данный момент заасфальтировано две полосы и автомобилисты уже могут свободно передвигаться по данному участку.
- Здесь на двух полосах уже полностью заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и подготовлена третья — с восточной стороны. Сейчас рабочие выполняют демонтаж бортового камня. Его также заменят и параллельно обновят тротуары: уложат брусчатку и тактильную плитку, - отметил Евгений Но.
На втором этапе будет отремонтирован участок от ул. Тихоокеанской до Коммунистического проспекта. Завершить работы планируется осенью.
- Объект важный, Горького — это одна из главных артерий нашего города. И радует, что сегодня дороги в Южно-Сахалинске становятся комфортными и безопасными как для автомобилистов, так и пешеходов. Параллельно с ремонтом проезжей части здесь, например, появится и новый тротуар с понижающими бордюрами, чтобы учитывались потребности маломобильных категорий горожан, мам с колясками, - подчеркнул депутат городской Думы Денис Раздобреев.
В Южно-Сахалинске уделяется особое внимание строительству и ремонту улично-дорожной сети. Ход работ по приведению дорог в соответствие современным техническим стандартам находится на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.
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