На улице Чехова в Южно-Сахалинске сегодня будут делать ямочный ремонт дороги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городские службы продолжают благоустройство областного центра. Это текущее содержание объектов зеленого хозяйства, комплексная уборка улиц. Также на сегодня запланирован ямочный ремонт и другие виды дорожных работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня днем дорожные службы проводят работу по ямочному ремонту дорожного полотна на ул. Чехова - от ул. Сахалинской в южном направлении, на ул. Карла Маркса в районе пересечения с ул. Ленина и ул. Чехова. Продолжаются работы по устройству нового пешеходного перехода с понижающими бортовыми камнями по ул. Больничной. Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках улиц областного центра.
Работы по уборке улично-дорожной сети ведутся круглосуточно, включая сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В части содержания зеленого хозяйства, общественных пространств и скверов города, уборка мусора и подметание дорожек также осуществляются на постоянной основе. Сегодня будут проводиться работы по прополке и поливу клумб на территории города, в том числе, прополка клумб в районе развязки ул. Фархутдинова и ул. Ленина. На пр. Победы ведутся работы по покосу травы.
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