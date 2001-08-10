Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2024
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Участок улицы Горной в Южно-Сахалинске перекрывают для движения
10:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке проспект Победы – улица Ленина в Южно-Сахалинске изменили режим работы светофора

На перекрестке проспект Победы – улица Ленина в Южно-Сахалинске изменили режим работы светофора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские власти обращают внимание автомобилистов, что, в связи с перекрытием для проезда участка пр. Победы, временно скорректирован режим работы светофора на перекрестке проспект Победы – улица Ленина. Светофор перевели в одну фазу, потоки с севера и с юга едут одновременно.

Напомним, на участке пр. Победы ведется капитальный ремонт.

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