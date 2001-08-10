На Камчатке развернулась спасательная операция по вызволению выводка утят, упавших в трубу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Настоящую спасательную операцию по спасению утят пришлось проводить в Петропавловске-Камчатском, сообщает ИА "Кам 24".

Инцидент произошёл в районе Моховой. По словам очевидицы, её внимание привлекла явно взволнованная женщина. «Я у неё спросила, в чём дело. Она сказала, что 13 или 12 утят упали в водоотводную трубу. Когда я подошла, услышала писк. Сказала женщине, что делать ничего не остаётся, надо звонить в службу спасения. Позвонила в ЕДДС, они далее передали информацию специалистам, которые и приехали вызволять утят», – рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Евгения Тяпшеваэ.

На помощь прибыл консультант отдела Федерального государственного охотничьего контроля краевого министерства лесного хозяйства Андрей Кириллов. Подключился и представитель обслуживающей организации Данил Маракулин. Они открыли доступ к утятам. Малышей, оставшихся без мамы, увезли в Елизовский зоопарк.