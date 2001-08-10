В Южно-Сахалинске продолжают высаживать деревья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аллея из 35 молодых кленов сегодня появилась на участке улицы Горького в районе ботанического сада. Инициатором высадить деревья в ходе недели предпринимательства выступили представители бизнес-сообщества Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организатором мероприятия выступил банк ВТБ совместно с администрацией Южно-Сахалинска. В закладке аллеи предпринимателей, которая состоялась в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды, принял участие вице-мэр города Виталий Данилов.
– Больше 30 предпринимателей присоединились к сегодняшней акции. Банком ВТБ приобретен посадочный материал, удобрения. Отрадно, что представители бизнес-сообщества любят свой город, хотят видеть Южно-Сахалинск красивым, зеленым и цветущим, – рассказал Виталий Данилов.
Взаимодействие с бизнесом, поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация инвестиционных проектов остается одним из ключевых направлений работы муниципалитета. Важность этой работы подчеркнула управляющий банка ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина - один из участников недели предпринимательства.
– Проводили семинары, обучающие мероприятия. Но бизнес не только работает, но и принимает активное участие в жизни города, поэтому появилась идея обустроить еще одно зеленой пространство, – отметила Ольга Шашкина.
– С радостью принял участие в мероприятии, приехал вместе с детьми. Встретил много знакомых людей. У всех хорошее настроение, радостная атмосфера, – поделился руководитель группы компаний «Лиго» Дмитрий Ли.
Напомним, в городском округе продолжаются работы по благоустройству и озеленению. Высадка цветов, саженцев деревьев проводится на территориях учреждений образования, предприятий города. К лету преобразились скверы, общественные пространства Южно-Сахалинска, городской парк. В конце мая возле сквера севернее перекрестка ул. Пуркаева и пр. Мира заложена аллея журналистов, где была высажены кусты сирени.
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