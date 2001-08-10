На Сахалине и Курилах приступили к работам в рамках федерального проекта "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 11 районах островного региона началось благоустройство придомовых территорий. Из бюджета РФ на приведение в порядок дворов на островах выделено 90,8 млн. рублей, из них 38,2 млн – из областного бюджета. Программа благоустройства дворов в дальневосточных городах реализуется по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Решение о реализации программы было принято на VI Восточном экономическом форуме в 2021 году, рассказали ТИА "Острова" в региональномт правительстве.
Благодаря Президентской единой субсидии в текущем году отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки на придомовых территориях в Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Охинском, Поронайском, Томаринском, Холмском, Южно- и Северо-Курильском районах, а также в Южно-Сахалинске.
– Наша задача – создать для людей комфортные условия для жизни, сделать дворы уютными и безопасными. Благодаря участию в федеральных проектах у нас появляются дополнительные ресурсы для ее решения. В рамках проекта с учетом потребностей жителей создаются площадки с оборудованием для игр и спорта, обустраиваются пешеходные зоны и велодорожки, производится озеленение территорий. В свою очередь, призываю островитян осуществлять общественный контроль за ходом работ и принимать итоговый результат, – подчеркнула Наталия Куприна министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.
Так, в Охинском районе работы ведутся по улице Охотской в районе домов 8, 8А, 9, 10. Здесь уже выполнены демонтаж покрытий и земляные работы, ведется установка бордюров. В Корсакове по улице Лермонтова, 3 завершен демонтаж покрытий и бордюрных камней, закуплены и доставлены малые архитектурные формы, приступили к земляным и планировочным работам.
В Северо-Курильске новый облик получит двор по улице Сахалинской, 59А. Здесь уже выполнены демонтаж покрытий и бордюрных камней, земляные и планировочные работы, закуплены и доставлены малые архитектурные формы, завершены устройство покрытий и проездов, установка бордюров. В настоящее время ведутся работы по устройству покрытий тротуаров.
– Мы очень ждали, когда наш двор приведут в порядок. Асфальтовое покрытие пришло в негодность, бордюр был разломан, из-за чего ходить, особенно по вечерам, было небезопасно. Хотелось бы, чтобы в нашем дворе появились какие-то новые элементы, например, зеленые насаждения, скамейки и игровая площадка для детей. Это сделало бы дворик более привлекательным и уютным местом для общения и отдыха, – поделилась жительница Северо-Курильска Ольга Зерненко.
Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса и оформлены протоколом. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.
Активные жители могут контролировать ход благоустройства своих дворов. Замечания и предложения можно направлять как подрядчику напрямую, так и озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться можно также через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.
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