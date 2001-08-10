Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.

«У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительной власти - в Пскове. Несколько лет вы работаете в Совете Федерации и в партии Единая Россия. Но я хотел вас попросить вернуться на исполнительный уровень власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня. Имею в виду бурное развитие, наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай», - сказал Владимир Путин.

«Хочу сказать спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей», - отметил Андрей Турчак.