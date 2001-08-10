Тихоокеанское
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15:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.
 
 «У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительной власти - в Пскове. Несколько лет вы работаете в Совете Федерации и в партии Единая Россия. Но я хотел вас попросить вернуться на исполнительный уровень власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня. Имею в виду бурное развитие, наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай», - сказал Владимир Путин. 
 
«Хочу сказать спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей», - отметил Андрей Турчак. 

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