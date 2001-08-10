15:46, | Новости общества Сахалина и Курил
Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент России Владимир Путин предложил секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.
«У вас был хороший опыт работы в регионе, в исполнительной власти - в Пскове. Несколько лет вы работаете в Совете Федерации и в партии Единая Россия. Но я хотел вас попросить вернуться на исполнительный уровень власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня. Имею в виду бурное развитие, наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай», - сказал Владимир Путин.
«Хочу сказать спасибо за доверие. Сделаю все, чтобы оправдать доверие президента и заручиться поддержкой жителей Республики. Потенциал Алтая – в людях и для людей», - отметил Андрей Турчак.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:28 Сегодня Сахалинцев и курильчан приглашают бесплатно получить новую профессию
11:13 Сегодня Летний Кубок КВН-2024 пройдет на Сахалине
09:00 Сегодня Патриотическое путешествие по Охотскому морю хочет совершить Фёдор Конюхов
10:44 Сегодня Предпринимателей Южно-Сахалинска зовут на тренинг "Как приручить нейросети"
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
16:10 29 Мая Южносахалинцев информируют о графике торговли птицефабрики
09:36 29 Мая Родителям Южно-Сахалинска напоминают, что на них лежит ответственность за безопасность детей на летних каникулах
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 11:57 Сегодня В Южно-Сахалинске качеству материалов при ремонте дорог уделяют особое внимание
- 14:53 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
- 14:56 3 Июня Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 3 Июня Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?