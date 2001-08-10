Южносахалинцам напоминают о необходимости учета беспилотных воздушных судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска напоминает жителям областного центра, что беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 кг подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Согласно правилам государственного учета беспилотных воздушных судов (БВС), утвержденным постановлением Правительства РФ № 658 от 25 мая 2019 года, подлежат регистрации беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации.

Для постановки на государственный учет владелец беспилотного воздушного судна представляет заявление о постановке его на государственный учет с приложением фотографии этого БВС любым из следующих способов:

- через Единый портал государственных услуг;

-через портал учета беспилотных воздушных судов;

- почтовым отправлением по адресу: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 2. На конверте сделать отметку: «Учет БВС».

Справки по телефону: 300-809 (доб. 15).