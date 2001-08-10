Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2024
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14:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Мобильные офисы МФЦ примут жителей Поронайского района в июне

Мобильные офисы МФЦ примут жителей Поронайского района в июне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ. Сельчане смогут оформлять различные документы без необходимости ехать в районный центр.
 
Возможность оформлять документы, не выезжая за пределы сельских населенных пунктов, жителям области предоставил губернатор Валерий Лимаренко. В рамках его программы «Забота. Защита. Уважение» было развернуто 12 мобильных МФЦ по разным муниципалитетам.
 
График работы мобильного МФЦ на июнь:
- село Восток 10 июня с 11:00 до 13:00;
- пгт Вахрушев 10 июня с 14:00 до 16:00;
- село Гастелло 14 июня с 09:30 до 11:30;
- село Тихменево 14 июня с 12:00 до 14:00;
- село Леонидово 14 июня с 14:30 до 16:30.
 
Выездное обслуживание работниками МФЦ в селе Леонидово и селе Гастелло осуществляется по предварительной записи. 
 
Предварительная запись ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону: 8(4242)322-165(добавочный 22-453).

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