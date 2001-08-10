На этой неделе в Южно-Сахалинске завершится отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С учетом погодных условий принято решение завершить отопительный сезон в ночь с 7 на 8 июня (ранее был определен срок - с 5 на 6 июня). Ресурсоснабжающие организации приступят к мероприятиям по отключению многоквартирных домов областного центра от тепла поэтапно, начиная с 24.00 7 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для социально важных объектов отопительный сезон установлен до 1 июля. Это необходимо для обеспечения определенных норм для ряда медицинских учреждений.
Отметим, в летний период ресурсоснабжающие организации будут выполнять плановые работы по подготовке сетей к работе в осенне-зимний период, в том числе приступят к их ремонту.
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