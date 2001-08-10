Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет дополнительные сервисы для слабослышащих пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воздушной гавани региона прошла встреча с представителями Сахалинского общества слабослышащих. Вместе с ними сотрудники авиатерминала разработали комплекс мер, которые сделают ожидание вылета для путешественников с нарушениями слуха более комфортным, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аровокзала.
Так, аэровокзал предоставил карты для бесплатного проезда на парковку при комплексе. Действовать они будут бессрочно, а получить их слабослышащие пассажиры могут, если зарегистрируют личный автомобиль в федеральном реестре инвалидов. Списки путешественников, которые загрузили данные на сервис, будет периодически обновлять общество слабослышащих. Сегодня карты для парковки транспортных средств получили первые 6 сахалинцев с нарушениями слуха.
Также для удобства пассажиров с особенностями здоровья терминал оборудовали индукционными петлями. Эти портативные устройства транслируют звук непосредственно в слуховой аппарат пассажира. К лету их установили в зоне регистрации, на стойках информации, паспортного контроля и у выходов на посадку. Там же обустроили отдельные зоны отдыха для маломобильных путешественников.
Чтобы пассажиру легче было сориентироваться в терминале, руководство аэровокзала обратилось за помощью к сурдопереводчикам. Для связи с ними на стойке информации подготовили планшет. Слабослышащий может обратиться к агенту, запустить мессенджер и по видео пообщаться со специалистом. Онлайн-консультирование на языке жестов проведут сотрудники областного Диспетчерского центра для инвалидов по слуху.
«Благодаря отзывам регионального общества слабослышащих, нам удалось внедрить в аэровокзал те сервисы, которые необходимы пассажирам с особенностями здоровья больше остальных. Наша воздушная гавань – за принятие результативных мер и эффективность. Мы рады, что у нас есть возможность сделать путешествие комфортным для каждого нашего пассажира», - отметила начальник отдела качества и производственных систем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Сейчас, когда службы аэровокзала укомплектованы необходимым для работы с маломобильными пассажирами оборудованием, руководство делает акцент на обучении персонала. Летом в воздушной гавани пройдёт серия тренингов по обслуживанию путешественников с особенностями здоровья. Часть из них проведут сами агенты, часть – активисты областного общества инвалидов.
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