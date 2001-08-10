На Сахалине инструкторы FPV-Дронов ВВО начали обучать военнослужащих на современных тренажерах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине инструкторы FPV-дронов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) начали обучение военнослужащих, заключивших первые контракты, на современных тренажерах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуджбе ВВО.

В ходе занятий на первом этапе подготовки военнослужащие изучают теорию: характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

Практическая часть подготовки включает в себе тренировки на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, а также выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, а также пилотирование в городской местности.

Военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО).