В Южно-Сахалинске качеству материалов при ремонте дорог уделяют особое внимание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжается активная фаза ремонта улично-дорожной сети. В ежедневном режиме, в том числе в ночное время подрядные организации приводят в порядок проезжую часть, тротуары, внутриквартальные проезды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Федорук, в рамках текущего содержания уже отремонтировано более 30 тысяч квадратных метров дорог. Сплошным асфальтированием и работами по устранению локальных дефектов охвачены участки ул. Горького, Курильской, Антона Буюклы, Институтской и другие улицы, расположенный как в центральной части города, так и в планировочных районах.

Cпециалисты администрации города обследуют состояние улично-дорожной сети, информация обо всех недочетах оперативно направляется подрядным организациям, которые включают их в график работ. Кроме того, для контроля объектов дорожной инфраструктуры используется комплекс нейросетевой видеоаналитики. На автомобиль, следующий по заданному маршруту, вмонтирована камера. Если присутствуют недостатки, она фиксирует их и в он-лайн режиме передает данные подрядным организациям. Через некоторое время автомобиль осуществляет повторный объезд, чтобы проверить, как выполнены работы.

Помимо специалистов администрации, в контроль включаются общественники и депутаты Городской Думы. Во вторник, 4 июня, работы велись на улице Тихоокеанской, на участке от перекрестка с ул. Комсомольской до ул. Горького. Как отметил депутат Городской Думы Денис Раздобреев, от жителей округа №14 неоднократно поступали сигналы о необходимости ремонта дорожного полотна в районе школы №23.

– Очень важно держать на контроле такие вопросы. Работаем единой командой с администрацией города, общественниками, депутатским корпусом и оперативно реагируем на все моменты, которые волнуют южносахалинцев. Выезжаем, смотрим на качество производства работ, даем свои замечания, – сказал Денис Раздобреев.

Ход работ также проинспектировали представители общественного дорожного совета и регионального отделения Народного фронта Валерий Ерохов и Олег Меркушев. На месте они передали подрядной организации ряд рекомендаций.

– Подсказали, что нужно учесть, чтобы дорожный ремонт прослужил как можно дольше, – подчеркнул Валерий Ерохов, – вместе с тем, как житель Южно-Сахалинска не могу не отметить, что объемы работ с каждым годом увеличиваются, это позволяет сделать передвижение по городу более комфортным.

– Текущий ремонт — это процесс, который важно соблюдать от начала до конца, чтобы добиться результата. Это касается фрезеровки, обработки краев битумной эмульсией, устранения пыли перед укладкой асфальта и многих других моментов,– добавил Олег Меркушев, – для меня, как для автомобилиста, важно, чтобы дорожное полотно было в удовлетворительном состоянии. От этого зависит безопасность движения. В то же время ямочный ремонт важно выполнят быстро и качественно, чтобы не создавать неудобств.

К работам по текущему содержанию улично-дорожной сети в Южно-Сахалинске привлечен ряд подрядных организаций, в том числе одно из крупнейших муниципальных предприятий - завод им. Федотова, силами которого в этом сезоне заасфальтировано почти 23 тысячи квадратных метров городских дорог.

Как рассказал главный диспетчер завода Павел Павлов, бригады предприятия работают в две смены. Ежедневно задействовано 110-120 единиц техники, в том числе до 40 машин выходят непосредственно на асфальтируемые участки – это дорожные фрезы, катки, самосвалы, погрузчики, тралы, экскаваторы и др. Вчера, 4 июня, бригады завода им. Федотова, помимо устранения дефектов по ул Тихоокеанской, выполняли монтаж бортового камня на внутриквартальных проездах в районе ТЦ «Аист», а также работали на ул. ул. 1-й Московской в планировочном районе Дальнее и на Холмском шоссе.

С момента старта дорожных работ силами завода выпущено около 4,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

– Сезон только начался. В прошлом году заасфальтировали порядка 76 тысяч квадратных метров, а этом году есть все возможности, чтобы увеличить объемы, – прокомментировал Павел Павлов.

Помимо соблюдения технологий, особое внимание уделяется качеству асфальтобетонной смеси, её соответствию ГОСТам. Эти параметры контролируют в производственной лаборатории завода.

– В феврале подобрали рецепты, весной настроили работу завода под рецептуру. Убедились в том, что она соответствует ГОСТу и вошли в сезон полностью готовыми для выпуска асфальта, – рассказал начальник лаборатории Константин Сапрыкин, – Через несколько дней после выполнения работ по укладке также выезжаем на место, чтобы проверить результат. Лаборатория работает ежедневно. Если асфальтобетонная смесь выпускается в выходные, в ночное время, наши специалисты также присутствуют и осуществляют контроль качества.

Отметим, работы по текущему ремонту улично-дорожной сети, мониторинг качества находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Создание комфортной городской среды остается одним из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска.