Южносахалинцы могут реализовать овощи и зелень в специально отведенных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска напоминает населению о возможности реализации излишков урожаев с приусадебных и дачных участков. Для этих целей работают 12 специальных торговых площадок.

Напомним, в период с 1 мая по 20 ноября население может реализовывать излишки урожая в специально отведенных местах. Из 12 площадок общей вместимостью на 80 мест - 3 размещены в областном центре, 9 - в планировочных районах и селах. Кроме того, на 6 ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске предусмотрено еще 120 мест для садоводов-огородников.

Перечень всех мест с адресами для садоводов-огородников представлен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

За консультацией по организации продаж излишков урожая можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка по телефонам: 300-738 (доб. 1,7), 300-737 (доб. 2).