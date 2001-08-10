Сахалинцев приглашают присоединиться к Всероссийской онлайн-акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили свое Отечество. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская акция «Свеча памяти», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Любой желающий может присоединиться к онлайн-акции и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою виртуальную свечу. Благотворительный фонд «Память поколений», организатор акции, выделит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1 рубль за каждую зажженную свечу.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 537 116 виртуальных свечей и пожертвовали 1 479 460 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам несколько десятков ветеранов получили необходимую медицинскую поддержку: современные слуховые аппараты, помощь сиделки на дому, медицинские кровати и коляски.

Зажечь свою свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня нажав по кнопке «Зажечь свечу».