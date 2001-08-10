Эколого-климатическая неделя завершилась в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 мая по 1 июня на территории Сахалинской области прошла ежегодная эколого-климатическая неделя, приуроченная к Международному дню климата, который отмечается 15 мая. Куратором проекта традиционно выступило министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экологии.
За это время в муниципальных образованиях Сахалинской области было проведено свыше 400 эко-уроков в школах и среднеспециальных учебных заведениях на темы, связанные с климатической повесткой и обращением с отходами. В рамках экопросветительского трека 22 мая в Сахалинском государственном университете прошел мастер-класс по устойчивому развитию для студентов университета, в рамках которого выступили представители Минэкологии и МинЖКХ региона.
15 мая в Правительстве Сахалинской области состоялось расширенное заседание рабочей группы «Климат», участники которого – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнеса, науки и банковской сферы – еще раз подчеркнули роль Сахалинского климатического эксперимента в формировании национальной системы углеродного регулирования.
Для представителей региональных регулируемых организаций, участвующих в Сахалинском климатическом эксперименте, были организованы экскурсии на Сахалинскую ТЭЦ-1 и на водно-карбоновый полигон СахГУ. В рамках мероприятий участники эксперимента узнали о методах снижения выбросов парниковых газов на предприятии энергетики, а также о методах изучения поглощения парниковых газов природными экосистемами.
В рамках реализации национального проекта «Экология»18 мая состоялась акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны и современности.
25 мая на базе Кванториума гимназии №3 г. Южно-Сахалинска прошел мастер-класс по переработке пластиковых крышечек в памятные брелки в виде острова Сахалин в рамках проекта «Вторая жизнь пластика». Участниками мероприятия стали студенты Сахалинского колледжа искусств.
30 мая состоялось расширенное заседание рабочей группы по реализации проекта «Чистый воздух» в Сахалинской области.
Ставшая традиционной эколого-климатическая неделя региона завершилась стартом Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» в рамках Зеленого марафона СБЕРА, а также Всероссийской акцией «Вода России» на озере Изменчивое, состоявшимися 1 июня. 180 участников акции по очистке берегов собрали 295 мешков мусора, освободив от загрязнения порядка 3,6 километров береговой полосы. Общий объем вывезенного на полигон мусора составляет 36 м³.
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