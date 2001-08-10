Предпринимателей Южно-Сахалинска зовут на тренинг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организатором курса, который пройдет в онлайн-формате, выступает центр "Мой бизнес", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принять участие в онлайн-тренинге «Воркшоп по искусственному интеллекту «Как приручить нейросети» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Южно-Сахалинске и области свыше 1 года.

Видеоконференция пройдет 20 июня с 19:00 до 21:00.

Программа включает рассмотрение следующих вопросов:

- с 19:00 до 19:20 - как прокачать бизнес с помощью нейросетей в 2024 году, введение в возможности нейросетей, примеры успешного применения в бизнесе, обзор новейших инструментов и технологий;

- с 19:20 до 19:40 - как писать продающие посты с помощью нейросетей за 5 секунд, демонстрация создания текстов с использованием моделей GPT, примеры эффективности продающих постов, практические советы и лайфхаки;

- с 19:40 до 20:00 - как составить контент-план для постов и сторис, использование нейросетей для автоматизации контент-планирования, примеры контент-планов, созданных с помощью GPT, стратегии для эффективного планирования;

- с 20:00 до 20:30 - как исследовать целевую аудиторию с помощью нейросетей; применение нейросетей для анализа данных аудитории, как нейросети помогают понять предпочтения и поведение клиентов, кейсы успешного применения анализа данных;

- с 20:30 до 20:50 - как создавать изображения и видео с помощью нейросетей, интеграция GPT с генеративными моделями для создания изображений и видео, примеры и инструменты для генерации визуального контента, практическая демонстрация создания изображений и видео;

- с 20:50 до 21:00 - заключительное слово и сессия вопросов и ответов, подведение итогов, обратная связь и ответы на вопросы участников, информация о дополнительных материалах и возможностях для дальнейшего обучения.

Ссылка на регистрацию. Справки по телефонам: 8 (4242) 671-896, 8 (4242) 671-895.