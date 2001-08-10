Сахалинцев и курильчан приглашают бесплатно получить новую профессию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 2019 года в Сахалинской области активно ведется обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Почти за пять лет новую профессию получили более 3 тысяч жителей островного региона, из них более 80% нашли работу или доходное занятие.
Получить новую профессию или повысить свою квалификацию могут безработные граждане, работники под риском увольнения, неработающие мамы дошкольников, ветераны боевых действий, участники СВО, инвалиды, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и другие категории граждан.
Пройти подготовку можно только по одной программе и один раз за все время действия проекта. Срок обучения зависит от выбранной программы – от 3 недель до 3 месяцев.
Чтобы стать участником нацпроекта «Демография», необходимо подать заявление через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России».
Подробнее о национальном проекте «Демография» читайте на сайте агентства по труду и занятости населения Сахалинской области. Получить консультацию можно в любом центре занятости населения или по телефону +7 (4242) 67 25 41.
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