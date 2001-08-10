"Единая Россия" дала старт летнему этапу всероссийского марафона "Сила России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Единая Россия» запустила летний этап спортивного марафона «Сила России». Фестивали и тренировки с известными спортсменами, заслуженными мастерами спорта, Чемпионами России, мира, Европы 1 июня проходят по всей стране.
«Спортивная нация — это сильная нация. Приглашаю всех подключиться к марафону «Единой России» и самим прийти на площадки, привести своих друзей, окунуться в мир спорта. Познакомиться с нашими прославленными тренерами и наставниками», — отметил председатель оргкомитета марафона «Сила России», сенатор, Герой России Александр Карелин.
Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России». До 10 августа пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и другие.
«Этот проект — не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведем неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днем тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! Сила России — это сила каждого из нас», — подчеркнула председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
В День защиты детей она приняла участие в открытии летнего этапа марафона в Московской области. Мероприятие прошло в виде спортивного фестиваля на открытом воздухе. Также состоялся мотопробег в честь Дня рождения мотоклуба «Ночные Волки», показательные выступления и мастер-классы от мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, Чемпионов Мира, Европы, России.
В Москве дети из семей военнослужащих и СВО встретились с экс-бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Для ребят организовали экскурсию по Красной площади, а после они смогли пообщаться со спортсменом и задать ему все интересующие вопросы.
В Тамбовской области 1 июня прошел легкоатлетический кросс на 10 км по Рассказовскому шоссе. Кроме того, в парк-отеле «Амак» состоялся спортивный праздник-пикник для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В городе Ишиме Тюменской области прошла III Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». На старт вышли более 200 спортсменов самых разных возрастов. Велосипедисты преодолели дистанции от 200 метров до 15 километров.
«Сахалинская область также присоединилась к марафону Сила России. В островной столице - Южно-Сахалинске - состоялась тренировка на открытом воздухе. Более 150 молодых людей попробовали себя в качестве мастеров единоборств.
Все районы области разработали графики реализации спортивных декад Силы России. Учитывая, что это уже третий по счету Марафон, данное мероприятие можно с уверенностью назвать традиционным. И интерес граждан возрастает, и количество турниров, соревнований, открытых тренировок кратно увеличивается.
Уверен, что летний Марафон 2024 года Сила России станет яркой страницей этого лета на Сахалине, а команда организаторов приложит все усилия, чтобы охватить как можно больше людей, интересующихся спортом», - отметил председатель Регионального совета сторонников Партии Сергей Шаров.
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