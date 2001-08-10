Тихоокеанское
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09:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Социальные проекты поронайцев получили 400 тысяч рублей на реализацию

Социальные проекты поронайцев получили 400 тысяч рублей на реализацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе завершился прием заявок и оценка социальных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 
Проекты, набравшие наибольшее количество баллов и получившие финансирование:
 
- районный фестиваль детских общественных объединений Движения первых «7 ключей успеха» - школа с. Леонидово, руководитель проекта - Мартынова О.В;
 
- «Чудеса света России» - Центр детского творчества, руководитель проекта - Ильченко Ю. С.;
 
- «Магия песка» - ДК «Шахтер» пгт Вахрушев, руководитель проекта - Рослякова Е.А.;
 
- «Это надо не мертвым, это надо живым», школа № 2, руководитель проекта - Бывшева О.В.
 
Конкурс социальных проектов проводиться в Поронайском городском округе ежегодно. Главной целью конкурса является создание условий для активного включения молодежи в общественную жизнь района.
 
В этом году на реализацию социальных проектов направлено 400 тысяч рублей.

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