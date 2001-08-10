Патриотическое путешествие по Охотскому морю хочет совершить Фёдор Конюхов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фёдор Конюхов планирует совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю. Необычный маршрут может быть приурочен к важной дате – 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Одиночный поход известного путешественника предварительно запланирован на конец июня и должен завершиться в начале сентября на островах Курильской гряды, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На судне Фёдор Конюхов пройдёт по местам, где свершились важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. По предварительным расчётам, путешествие займет почти два месяца. За это время Конюхов преодолеет 3000 километров.

"У меня всегда плотный график. На Сахалин прибуду сразу же после другого масштабного путешествия. Никогда раньше не был в тех местах, где будет проложен путь. Поэтому особенно интересно их посетить, тем более по такому важному поводу. Эта миссия для меня будет особенной", – рассказал Фёдор Конюхов.

Для детальной проработки маршрута и условий инженерная команда путешественника будет тесно сотрудничать с сахалинскими разработчиками. Их общая задача – улучшить технические характеристики судовой силовой установки.

"Когда появилась идея реализовать такой проект совместно, сомнений не было – мы готовы принять участие! С нашей стороны мы можем предложить передовые технологии, которые сейчас активно осваиваются в регионе. Это большая ответственность и отличный шанс для сахалинских инженеров проявить себя. Вместе приложим максимум усилий, чтобы задумка воплотилась в реальность", – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Это не первый визит Фёдора Филипповича в островной регион. В прошлом году он посетил Южно-Сахалинск во время премьеры биографического фильма "Повелитель ветра". На этот раз его целью станет открытие выставки "Путешествие длиною в жизнь. Живопись и графика Фёдора Конюхова".