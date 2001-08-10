За неделю в Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт 405 партий рыбопродукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю.
За отчетный период проконтролирован экспорт 405 партий рыбы и морепродуктов общим весом 5 090 тонн, а также 6 партий прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 52,6 тонны.
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 9 269 партий рыбы и морепродуктов общим весом 632 711,5 тонн.
За прошедшую неделю оформлено 413 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 27 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 685 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 152. В Китай оформлено 372 сертификата, в Республику Корея – 288, в ЕС – 11, в ЕС через Республику Корея – 14.
Кроме того, оформлено 104 сертификата формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 292 пробы от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 2 пробы, в рамках мониторинга – 29 проб, по усиленному контролю 1 проба, по обращению владельцев продукции – 260 проб.
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