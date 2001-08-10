На Сахалине семейная ферма запустила цех по переработке молока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семейная ферма Алексея и Оксаны Буряковых запустила линейный молокоперерабатывающий цех, который расположился в селе Красная Тымь. Возведение оборудованного мини-завода стало результатом предоставления грантовой поддержки на развитие семейных ферм от областного министерства сельского хозяйства и торговли, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Благодаря запуску молочного цеха мы расширили линейку продукции и существенно снизило трудозатраты. Сейчас производим молоко, варенец, кефир, питьевые йогурты, снежок, творог, сметану, сливочное масло и «Никиткин» сыр. Такое название продукт получил в честь нашего самого младшего члена семьи – десятимесячного сына Никиты, – рассказала фермер Оксана Бурякова.
Цех оснащен новым качественным оборудованием. Теперь в хозяйстве есть танк приемки и охлаждения молока на 2000 литров, сыродельная ванна на 1000 литров, пастеризатор, маслобойка, сливкоотделитель, большой холодильник для хранения продукции, два упаковщика и другое оборудование. Молоко в производстве используется как от собственных дойных коров, так и от других фермерских хозяйств Тымовского района.
Кроме того, цех оснащен лабораторией, где хранят закваски, проводят исследования молока во время приемки, проверяют жирность и кислотность. Контроль за соблюдением рецептур выработки продукции, расходом сырья, вспомогательных материалов и за выходом готовой продукции осуществляет квалифицированный технолог. Молочную продукцию уже можно приобрести на ярмарке или самовывозом, но совсем скоро она поступит в магазины розничной сети, а также в образовательные учреждения Тымовского района. В планах у хозяйства расти и увеличивать объем переработки молока.
Помощь в оформлении пакета документов оказали сотрудники Центра развития сельхозкооперации. Денежные средства, полученные в 2021 году, уже полностью освоены.
– В Центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входящего в структуру центра «Мой бизнес», регулярно консультируют аграриев по разным направлениям. Специалисты помогают с оформлением необходимых документов для получения финансовой поддержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным темам, – отметила руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.
Поддержку аграриям в регионе оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом Владимиром Путиным. Его реализацию в регионе курирует Губернатор Валерий Лимаренко. За консультацией можно обратиться в Центр развития сельхозкооперации по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4), информация об услугах и обучающих программах есть на сайте selkhozcentr65.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе
09:01 Сегодня Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ
09:57 Сегодня Музей под открытым небом в Смирных откроют в следующем году
13:07 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
13:43 28 Мая С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 14:53 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
- 14:56 Вчера Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 Вчера Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
- 11:44 1 Июня Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?