На Сахалине семейная ферма запустила цех по переработке молока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семейная ферма Алексея и Оксаны Буряковых запустила линейный молокоперерабатывающий цех, который расположился в селе Красная Тымь. Возведение оборудованного мини-завода стало результатом предоставления грантовой поддержки на развитие семейных ферм от областного министерства сельского хозяйства и торговли, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Благодаря запуску молочного цеха мы расширили линейку продукции и существенно снизило трудозатраты. Сейчас производим молоко, варенец, кефир, питьевые йогурты, снежок, творог, сметану, сливочное масло и «Никиткин» сыр. Такое название продукт получил в честь нашего самого младшего члена семьи – десятимесячного сына Никиты, – рассказала фермер Оксана Бурякова.

Цех оснащен новым качественным оборудованием. Теперь в хозяйстве есть танк приемки и охлаждения молока на 2000 литров, сыродельная ванна на 1000 литров, пастеризатор, маслобойка, сливкоотделитель, большой холодильник для хранения продукции, два упаковщика и другое оборудование. Молоко в производстве используется как от собственных дойных коров, так и от других фермерских хозяйств Тымовского района.

Кроме того, цех оснащен лабораторией, где хранят закваски, проводят исследования молока во время приемки, проверяют жирность и кислотность. Контроль за соблюдением рецептур выработки продукции, расходом сырья, вспомогательных материалов и за выходом готовой продукции осуществляет квалифицированный технолог. Молочную продукцию уже можно приобрести на ярмарке или самовывозом, но совсем скоро она поступит в магазины розничной сети, а также в образовательные учреждения Тымовского района. В планах у хозяйства расти и увеличивать объем переработки молока.

Помощь в оформлении пакета документов оказали сотрудники Центра развития сельхозкооперации. Денежные средства, полученные в 2021 году, уже полностью освоены.

– В Центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входящего в структуру центра «Мой бизнес», регулярно консультируют аграриев по разным направлениям. Специалисты помогают с оформлением необходимых документов для получения финансовой поддержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным темам, – отметила руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.

Поддержку аграриям в регионе оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом Владимиром Путиным. Его реализацию в регионе курирует Губернатор Валерий Лимаренко. За консультацией можно обратиться в Центр развития сельхозкооперации по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4), информация об услугах и обучающих программах есть на сайте selkhozcentr65.ru.