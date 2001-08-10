С начала года в Южно-Сахалинске подключено к газу 204 домовладения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается программа догазификации частного сектора. Запуск газораспределительной сети на ул. Памятной позволил жителям данного района перевести свои дома на газ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К газу уже подключились 19 жителей ул. Памятной, еще 16 владельцев готовятся к приему газа, из них 10 установили оборудование. В числе первых газифицировал свой дом на ул. Памятной Сергей Нестеренко, который переехал в Южно-Сахалинск из Ноглик два года назад, где уже смог оценить преимущество газификации.

- Живя на севере, мы активно пользовались газом, здесь же приходилось обогревать дом при помощи дров и электричества. В зимние холода расходы на отопление дома составляли больше 15 тысяч рубле за месяц, поэтому мы очень обрадовались, когда осенью в наш район провели газовую трубу. Мы сразу начали собирать документы на подключение к газу, - рассказал Сергей Нестеренко. - Я воспользовался возможностью заключения трехстороннего соглашения. В итоге из своих средств на подключение к газу было потрачено 35 тысяч рублей, 152 тысячи администрация компенсировала напрямую подрядчику, это очень удобно.

Уточним, для горожан, решивших перейти на газ, действуют меры поддержки. На подготовку дома к приему газа жителям предоставляется выплата в размере 152 тысяч рублей, отдельным категориям граждан предусмотрена дополнительная компенсация до 50 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. Также в муниципалитете продолжает действовать механизм подключения к газу домовладений в рамках трехстороннего соглашения, позволяющий минимизировать вложение собственных средств. Памятка по догазификации с контактами компаний, реализующими трехстороннее соглашение, размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Добавим, масштабная задача по увеличению темпов подключения к газу на территории всей страны поставлена президентом Владимиром Путиным. Газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина и активно поддерживается губернатором региона Валерием Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение».

На сегодняшний день в городском округе голубому топливу подключено более 11700 абонентов. Только в 2023 году к газу было присоединено порядка 950 домовладений. С начала этого года к газу подключено 204 новых абонента.

Отметим, для подключения к газу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Южно-Сахалинск» по адресу: пр. Победы, 39 или пр. Мира, 64А, каб. 111. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг и в многофункциональных центрах по адресам: ул. Ленина, 4В, ул. Комсомольская, 163 (ТЦ «Луч»).

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).