Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воздушной гавани областного центра подвели производственные итоги последнего месяца весны. За май услугами авиатерминала воспользовались 105 545 человек. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 8%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.

Самым результативным май оказался и среди весенних месяцев 2024 года. Так, в сравнении с апрелем показатели по потоку пассажиров увеличились на 11%. Всего же за этот сезон аэровокзал обслужил 305 629 путешественников, обогнав прошлогодние результаты на 10%.

Динамичный прирост пассажиропотока – результат развития маршрутной сети. Весной увеличилась частота авиаперевозок из Южно-Сахалинска в Москву. В мае расписание полётов аэровокзала пополнили рейсы на Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск. Внутрирегиональные маршруты также были усилены. В частности, такие направления, как Оха, Курильск и Южно-Курильск.

«Мы фиксируем прирост пассажиропотока месяц за месяцем, стабильно. Эта статистика громче любых слов подтверждает: команда аэровокзала действует слаженно, наши решения работают. Летом планируем ещё усилить более популярные у островного пассажира направления. В первую очередь: ввести дополнительные перелёты на Москву», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

В июне расписание полётов аэровокзала пополнит рейс на Иркутск. Авиакомпания будет выполнять его по понедельникам. В июле воздушная гавань будет обслуживать по три рейса на Москву ежедневно, по вторникам их частота вырастет до четырёх. Всего же пассажирам терминала будут доступны перелёты по 20 направлениям.