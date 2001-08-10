Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воздушной гавани областного центра подвели производственные итоги последнего месяца весны. За май услугами авиатерминала воспользовались 105 545 человек. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток вырос на 8%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.
Самым результативным май оказался и среди весенних месяцев 2024 года. Так, в сравнении с апрелем показатели по потоку пассажиров увеличились на 11%. Всего же за этот сезон аэровокзал обслужил 305 629 путешественников, обогнав прошлогодние результаты на 10%.
Динамичный прирост пассажиропотока – результат развития маршрутной сети. Весной увеличилась частота авиаперевозок из Южно-Сахалинска в Москву. В мае расписание полётов аэровокзала пополнили рейсы на Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск. Внутрирегиональные маршруты также были усилены. В частности, такие направления, как Оха, Курильск и Южно-Курильск.
«Мы фиксируем прирост пассажиропотока месяц за месяцем, стабильно. Эта статистика громче любых слов подтверждает: команда аэровокзала действует слаженно, наши решения работают. Летом планируем ещё усилить более популярные у островного пассажира направления. В первую очередь: ввести дополнительные перелёты на Москву», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
В июне расписание полётов аэровокзала пополнит рейс на Иркутск. Авиакомпания будет выполнять его по понедельникам. В июле воздушная гавань будет обслуживать по три рейса на Москву ежедневно, по вторникам их частота вырастет до четырёх. Всего же пассажирам терминала будут доступны перелёты по 20 направлениям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе
09:01 Сегодня Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ
09:57 Сегодня Музей под открытым небом в Смирных откроют в следующем году
13:07 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
13:43 28 Мая С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 14:53 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
- 14:56 Вчера Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 Вчера Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
- 11:44 1 Июня Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?