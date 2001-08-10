Более тысячи подъездов отремонтировали на Сахалине и Курилах с начала 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе продолжается масштабная работа по косметическому ремонту мест общего пользования в многоквартирных домах. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в 2024 году в порядок приведут все нуждающиеся подъезды. На сегодняшний день новый облик получили 1106 подъездов, всего отремонтируют три тысячи объектов.

Жители дома № 31 по улице Центральной в Смирных долго ждали ремонта своего подъезда. Стены были исписаны уже подросшими детьми, потолок облупился, а краска облезла. Сегодня ремонт почти завершен.

– Нам выровняли пол, покрасили лестничные площадки, заменили перила, так как за старые уже было страшно взяться. Стены оштукатурили, побелили и покрасили в светло-зеленый цвет. Стало чище, светлее. Хотелось бы сохранить порядок как можно дальше, поэтому вместе с соседями повесили соответствующие объявления на стенах, чтобы не мусорили, – поделились жительница дома Наталья Калинина.

Всего в Смирныховском районе к сегодняшнему дню привели в порядок больше половины из запланированных подъездов – 59 из 90. В Корсаковском районе также отремонтировали больше половины подъездов – 115 из 162, в Невельском районе – 100 из 185. В Южно-Сахалинске, где запланирован наибольший объем работ, уже привели в порядок 350 объектов из 1000. В Холмске завершен ремонт в 102 подъездах из 350, в Углегорском районе – в 60 из 190.

– Ремонт мест общего пользования на территории островного региона идет уверенными темпами. За пять месяцев выполнена треть от запланированного объема работ. В прошлом году мы привели в порядок свыше четырех тысяч объектов. Таким объемам способствует субсидия на возмещение половины затрат, которая предоставляется управляющим компаниям. В текущем году на эти цели выделено 400 миллионов рублей из областного бюджета, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Участие в программе принимают только те управляющие компании, которые готовы вложить на условиях софинансирования свои средства 50/50 %. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.

Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Ремонт подъездов – это важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Каждый год волонтеры проекта собирают наказы, из которых формируются планы работ на ближайшие годы. Выявив запрос от людей на приведение в порядок мест общего пользования в многоквартирных домах, губернатор распорядился инициировать соответствующий проект с финансированием из областного бюджета.