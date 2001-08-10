Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2024
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В реке Лютога на Сахалине обнаружено тело ранее пропавшего местного жителя
14:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсии по островной столице

На Сахалине стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсии по островной столице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспертами выступят участники проекта «Народный сахалинский гид» главной областной библиотеки. Первая встреча пройдет 9 июня в 10.00 и будет посвящена улице Есенина. Ее проведет специалист СахОУНБ Людмила Алексеева, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Речь пойдет о знании областной больницы, сквере им. А.П. Чехова, строящемся здании филиала Российского этнографического музея, а также о малоизвестных фактах из истории одной из самых коротких улиц Южно-Сахалинска.

Дополнительная информация и запись по телефону +7 (4242)45-25-54. Количество мест ограничено.

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