14:37, | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине стартует цикл бесплатных пешеходных экскурсии по островной столице
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспертами выступят участники проекта «Народный сахалинский гид» главной областной библиотеки. Первая встреча пройдет 9 июня в 10.00 и будет посвящена улице Есенина. Ее проведет специалист СахОУНБ Людмила Алексеева, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Речь пойдет о знании областной больницы, сквере им. А.П. Чехова, строящемся здании филиала Российского этнографического музея, а также о малоизвестных фактах из истории одной из самых коротких улиц Южно-Сахалинска.
Дополнительная информация и запись по телефону +7 (4242)45-25-54. Количество мест ограничено.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе
09:01 Сегодня Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ
09:57 Сегодня Музей под открытым небом в Смирных откроют в следующем году
13:07 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
13:43 28 Мая С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 14:53 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
- 14:56 Вчера Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 Вчера Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
- 11:44 1 Июня Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?