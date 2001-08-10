Сахалинская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для участия в Всероссийском конкурсе для субъектов Дальневосточного федерального округа в этом году поступило 13 заявок из 12 городов островного региона. Конкурс проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

За федеральное финансирование поборются Александровск-Сахалинский, Долинск, Корсаков, Курильск, Макаров, Южно-Сахалинск, Холмск. Впервые решение об участии приняли Анива, Оха, Ноглики, Поронайск, Южно-Курильск.

Все 13 заявок успешно прошли предзащиту в правительстве островного региона и ждут одобрения сахалинских экспертов. До 20 июня сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России.

– Примечательно, что растет количество заявок. Новые города, видя положительный опыт своих предшественников – победителей конкурса прошлого года, – принимают решение об участии и присылают свои заявки. В свою очередь, мы максимально поддерживаем их решение, помогаем в подготовке заявок, оформлении необходимой документации, проходя этот не простой путь вместе с командами муниципалитетов, – отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Виктория Доля.

Так, от Южно-Сахалинска поступила заявка на комплексное благоустройство набережной реки Рогатка. Холмский район представил проект «Зеленая гавань.», который предусматривает благоустройство парка на улиеце Шевченко. От Южно-Курильского городского округа поступило две заявки с проектами – по обустройству пешеходной лестницы со смотровой площадкой и по преображению территории маяка. Поронайск предлагает привести в порядок площадь имени В.В. Пермякова и прилегающие к ней территории.

– Чтобы повлиять на облик нашего города, мы стараемся использовать все возможности. Одна из них – это участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях. На конкурс представлен проект площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова. Чем больше жителей, представителей бизнеса, городских сообществ, молодежи и активистов примут участие в обсуждении, тем выше шанс у Поронайска получить федеральное финансирование на преображение нашей площади. Победа в конкурсе стала бы главным подарком городу к 155-летию Поронайска, – рассказал глава муниципального образования Антон Карпуков.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды участвуют города с численностью жителей до 250 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Ежегодно из федерального бюджета выделяется общий призовой фонд в размере 5 миллиардов рублей, который распределяется среди победителей. В прошлом году Минстрой России впервые запустил Всероссийский конкурс отдельно для субъектов Дальнего Востока. В Сахалинской области победителями стали 11 проектов благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Холмска, Курильска, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска.