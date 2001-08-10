Муниципальные дома на улице Больничной в Южно-Сахалинске планируют сдать уже этой осенью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание на стройплощадке муниципальных многоквартирных домов на ул. Больничной, чтобы на месте проверить ход строительства и координацию с застройщиком и муниципалитетом организаций, ответственных за своевременный ввод домов в эксплуатацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В совещании приняли участие представители управления капитального строительства, застройщика и депутаты городской думы.

- Это важный для города объект, поэтому регулярно выезжаем сюда, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Стройка идет хорошими темпами. Ожидаем, что первый дом будет сдан к 30 октября, второй к 30 ноября. Поставил задачу скоординировать работу по своевременному подключению домов к коммуникациям, чтобы ввести их в эксплуатацию в срок и начать процесс переселения людей, - сказал Сергей Надсадин.

В домах 180 квартир, в них по программе переселения переедут горожане, проживающие в бывших общежитиях на Коммунистическом проспекте 21 А, 21 Б в Черемушках.

Реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья является одним из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. В муниципалитете в настоящее время возводятся несколько новых домов для переселения из ветхого и аварийного жилья. Отметим, в Южно-Сахалинске в 2024 году планируется расселить около 10 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда в строящиеся и приобретаемые квартиры.