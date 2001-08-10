11:41, | Новости общества Сахалина и Курил
Лихач из Приморья промчался по дороге в Амурской области на скорости почти 200 км/ч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Любитель экстремальной езды из Приморья вдавил педаль в газ и промылся по трассе Благовещенск-Гомелевка. Скорость составила 196 км/ч. Водителя ждет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал «gtrkamur».
196 км/ч зафиксировал "Дорожный патруль" на 92 км трассы Благовещенск - Гомелевка. Volkswagen превысил разрешенную скорость на 100 км.
Теперь водитель может получить штраф в размере пяти тысяч рублей или лишиться водительского удостоверения.
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Новости общества Сахалина и Курил
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