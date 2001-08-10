Музей под открытым небом в Смирных откроют в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе приступили к реализации проекта музея под открытым небом. Здесь под председательством первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова состоялось рабочее совещание по вопросу реализации первого этапа создания музея под открытым небом «Южно-Сахалинской наступательной операции» в селе Рощино, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сергей Байдаков осмотрел площадку будущего музея. На первом этапе запланированы работы по сооружению противотанкового рва, оборудование парковочной зоны и площадки для зрителей. Окончание строительных работ запланировано на август 2024 года. Полностью сдадут объект в 2025 году.

- 10 августа здесь по традиции пройдет реконструкция боя за пост Хандаса, которая соберет большое количество участников, и к этому моменту большая часть работ должна быть уже завершена. Подрядчик должен привести в порядок все ДОТы и ДЗОТы и парковочные места, этот музей должен привлекать не только местных жителей, но и гостей острова, - отметил Сергей Байдаков.

Штурм полицейского поста Хандаса 11-12 августа 1945 года – это одно из важнейших героических сражений за освобождение Южного Сахалина. Тогда Красная армия, перейдя границу на 50-й параллели, столкнулась с первым укрепленным пунктом на своем пути. Солдаты и офицеры проявили небывалое мужество, смогли сломить сопротивление противника и взять этот пост.

Сохранение памяти о героях Второй мировой войны - приоритетное направление в работе регионального правительства. Ежегодно на остовах проходят поисковые экспедиции. Сегодня завершила всю работу юбилейная межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт — 2024». В этом году мероприятие прошло в пятый раз и собрало более 75 поисковиков из 22 регионов России, и большая часть команды — это молодежь в возрасте до 35 лет. Участники экспедиции, среди которых не только россияне, но и представители Республики Беларусь, работали в районе реки Туманной, между селами Рощино и Победино Смирныховского района. В течение двух недель волонтеры-поисковики тщательно исследовали местность в поисках останков советских солдат, обучились навыкам тактической медицины, провели экологическую акцию на территории сопки «Обзорная», где в августе 1945 находился Харамитогский укрепрайон японской армии, а также очистили территорию возле памятника погибшим на Сахалине и Курильских островах.

- Во время церемонии открытия межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт — 2024» состоялась торжественная передача солдатского медальона Терентьева Андрея Гавриловича. За две недели нам удалось найти останки двоих наших бойцов и пятерых японцев. И мы нашли обломки двух самолетов, - поделился итогами экспедиции руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

«Дальневосточный фронт-2024» проходит в Смирныховском районе с 20 мая по 4 июня. Организатором ежегодного патриотического мероприятия выступает Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» при поддержке Министерства обороны РФ, правительства Сахалинской области, агентства по делам молодежи Сахалинской области, Сахалинского молодежного ресурсного центра, администрации МО ГО «Смирныховский» и ООД «Поисковое движение России».