Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Камчатского края в очередной раз пожаловались на проблемы с прохождением МРТ. Во многих случаях, не имея возможности оперативно обследоваться в государственных медучреждениях по ОМС, пациенты вынуждены обращаться в платные клиники, сообщает ТК «41 Регион».
В Минздраве Камчатского края отметили, что в настоящий момент в регионе в системе обязательного медицинского страхования работают три МРТ-аппарата. Установлены они на базе Камчатской краевой больницы, регионального онкологического диспансера и «МРТ Лидер».
«Действительно, указанного количества не хватает для удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в сроки, установленные законодательством. Запись пациентов происходит через программу Управление потоками пациентов лечащим врачом», - объяснили в ведомстве.
Также в министерстве здравоохранения заверили, что до конца года в крае запустят в работу дополнительный аппарат МРТ. Он разместится в новом здании строящейся Камчатской краевой больницы. По словам специалистов, это позволит распределить нагрузку на МРТ и сократить очередь на это исследование.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:24 Сегодня Губернатор Сахалинской области вручил государственные награды бойцам на Донбассе
09:01 Сегодня Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ
09:57 Сегодня Музей под открытым небом в Смирных откроют в следующем году
13:07 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
13:43 28 Мая С 1 июня для проезда будет закрыт участок проспект Победы в Южно-Сахалинске
15:18 28 Мая Участников СВО приглашают принять участие в ярмарке вакансий
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
- 14:53 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" в мае поставил рекорд по пассажиропотоку
- 14:56 Вчера Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов
- 11:20 Вчера Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО
- 11:44 1 Июня Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?