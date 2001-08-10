Новую краевую больницу на Камчатке оснастят аппаратом МРТ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатского края в очередной раз пожаловались на проблемы с прохождением МРТ. Во многих случаях, не имея возможности оперативно обследоваться в государственных медучреждениях по ОМС, пациенты вынуждены обращаться в платные клиники, сообщает ТК «41 Регион».

В Минздраве Камчатского края отметили, что в настоящий момент в регионе в системе обязательного медицинского страхования работают три МРТ-аппарата. Установлены они на базе Камчатской краевой больницы, регионального онкологического диспансера и «МРТ Лидер».

«Действительно, указанного количества не хватает для удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в сроки, установленные законодательством. Запись пациентов происходит через программу Управление потоками пациентов лечащим врачом», - объяснили в ведомстве.

Также в министерстве здравоохранения заверили, что до конца года в крае запустят в работу дополнительный аппарат МРТ. Он разместится в новом здании строящейся Камчатской краевой больницы. По словам специалистов, это позволит распределить нагрузку на МРТ и сократить очередь на это исследование.