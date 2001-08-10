Педиатрическое отделение Долинской ЦРБ открылось после ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районной больнице Долинска завершился ремонт педиатрического отделения. Такого капитального преобразования в этих стенах не проводилось со времен постройки здания в 1977 году. Для пациентов созданы комфортные условия, цветовая отделка и игровые элементы продуманы с учетом возрастной группы пациентов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Обилие света, симпатичные фигуры на стенах – обстановка, в которую попадают пациенты педиатрического отделения, мало напоминают больничную. Лечение здесь проходят дети разных возрастов. Подростки-школьники размещаются в 2-х и 4-хместных помещениях. Для самых маленьких - палаты «Мать и дитя», для них установлены детские и взрослые кровати. В просторном холле, есть зона просмотра ТВ, малыши могут развлечь себя игровыми комплексами для мелкой моторики, размещенными на стенах.

- После закрытия ковидного госпиталя планомерно занимаемся ремонтом отделений. В первую очередь заботимся о маленьких пациентах. Подход к комфорту меняется, и мы уже не можем подходить с теми критериями, что были 20 лет назад. Окружающая обстановка не должна давить, мебель может быть удобной, современные решения дают возможность организовать в больнице комфортное пространство, - рассказал главный врач Долинской ЦРБ Андрей Крукович.

Одна из первых пациенток – маленькая Оливия, которой еще нет и года. Каждый день она приходит в дневной стационар на процедуры вместе с папой. Молодой отец отмечает успехи в лечении ребенка и считает, что обстановка в отделении способствует выздоровлению.

- Помещения великолепные. Несколько дней приходим на лечение. Здесь очень приветливая обстановка и персонал, - поделился отец юной пациентки.

Педиатрическое отделение Долинской ЦРБ - один из этапов преобразований районной медицины. Два года назад в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» была отремонтирована детская поликлиника. На начало 2024 года выпало начало ремонта приемного отделения и входной группы стационара больницы. В планах – ремонт медицинского корпуса в Быкове и строительство новой поликлиники в Долинске.