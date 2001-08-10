В Южно-Сахалинске продолжается устройство береговых опор моста через Сусую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация, осуществляющая строительство нового четырехполосного моста через реку Сусую на ул. Сахалинской, выполняет возведение береговых опор, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К июлю планируется завершить устройство всех несущих элементов, после чего рабочие приступят к монтажу пролетных строений и устройству подходов к мосту.

Как рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Виктор Паршин, сейчас работы вошли в активную завершающую фазу. Напомним, ранее строители поэтапно выполнили вынос коммуникаций и демонтаж старых сетей, устройство временного объезда, возведение русловых и части береговых опор. Работы выполнялись в том числе в зимнее время. Согласно муниципальному контракту открыть новый мост для проезда машин планируется к сентябрю этого года. После этого срока строителям останется демонтировать временный мост, завершить озеленение.

– Работы идут по графику. На каждом этапе строительства осуществляется контроль со стороны администрации города, государственного строительного надзора и других ведомств, – отметил Виктор Паршин.

Техники и строителей достаточно. Сегодня в работах задействовано порядка 30 рабочих. Регулярно выполняется подвоз необходимого объема инертных материалов.

Напомним, новый объект будет соответствовать всем современным требованиям, организация на нем четырехполосного движения позволит увеличить пропускную способность на этом участке улицы Сахалинской.