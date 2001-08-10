Одну из центральных клумб Южно-Сахалинска украсят 12 тысяч цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня специалисты МБУ «Зеленый город» ведут работы на клумбе кольцевой развязки пересечения улиц Ленина и Пуркаева. Окончательный облик это общественное пространство приобретет на следующей неделе, когда будут высажены все виды декоративных растений. Всего клумбу у стелы украсят 12 000 цветов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, первую цветочную рассаду в областном центре начали высаживать в начале мая, сегодня улицы города украшает уже более 100 тысяч цветов. Завершился сезон цветения тюльпанов, которых осенью было высажено порядка 80 тысяч луковиц. На смену им на клумбы и в скверы Южно-Сахалинска приходят другие виды растений, которые будут цвести до поздней осени.

- Мы продолжаем активную работу по озеленению городских пространств, ведется масштабная высадка цветочной рассады, которая в скором времени распустится и будет радовать яркими красками жителей города. Мы отдаем предпочтение тем видам, которые хорошо себя зарекомендовали себя в прошлые годы, отличаются особой декоративностью, не подвержены перепадам температур и подходят для нашего климата, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей. - Сейчас на клумбу у стелы мы высадили сальвию, бархатцы. На следующей неделе мы получим рассаду бегонии биг - это специальный вид для открытого грунта с большими красными цветками.

Работы по высадке цветов зависят от погодных условий и сроков поставки рассады - какие-то саженцы еще доходят до нужного состояния в теплицах. Тем временем, улицы города уже украшают тысячи цветов виолы, известной как анютины глазки. Также были высажены цинерарии, гвоздики и львиный зев и другие. Основные работы в части цветочного озеленения подрядчики планируют завершить к концу июня.

- В последние несколько лет с приходом лета Южно-Сахалинск радует масштабной высадкой цветов, при этом красоту улиц отмечают не только горожане, но и наши гости. Администрация города ведет большую работу по благоустройству, в том числе по озеленению, появляются новые клумбы. Многие из них имеют свою изюминку и художественный замысел, из цветов создается настоящий рисунок, - отметила депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова. - Все это непросто создает настроение, но и формирует комфортную городскую среду. Как общественник, я всегда поддерживаю такие перемены и хочу чтобы наш город расцветал и преображался дальше.

Отметим, вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина. В этом сезоне в Южно-Сахалинске только силами подрядных организаций высадят 700 тысяч цветов. Свой вклад в благоустройство в дополнение к работе муниципалитета вносят управляющие компании, учреждения образования и культуры, ТОС, бизнес-сообщество, предприятия потребительского рынка и неравнодушные горожане - планируется, что общими усилиями областной центр украсят порядка миллиона цветов.