Участок улицы Антона Буюклы возле кампуса СахалинТех в Южно-Сахалинске приведут в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко совместно с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным побывали на улице Антона Буюклы, расположенной недалеко от строящегося кампуса СахалинТех. Глава региона обратил внимание на неудовлетворительное состояние прилегающего к стройки участка дороги и поручил привести его в порядок силами подрядчика строительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с частым движением крупногабаритной техники, которая работает на строительной площадке кампуса СахалинТех, дорожное полотно получило значительные повреждения. Сейчас водители испытывают сложности при проезде участка.

– Основная проблема в том, что здесь идет стройка. С площадки заезжает и выезжает большая техника. Соответственно, разбили участок дороги. Надо ремонтировать, – сообщил министр транспорта Сахалинской области Максим Жоголев.

Для решения проблемы подрядчик применит временные меры – произведет демонтаж асфальтобетонного покрытия, после чего установит временные бетонные плиты, чтобы укрепить дорожную часть.

– Я считаю, что как временное решение – это вполне нормально, но потом надо будет делать капитальный ремонт. Стройка важная, техника будет ездить еще года два. После завершения строительства нужно будет все привести в порядок, а прилегающую территорию благоустроить, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Отметим, состоянию дорожной сети в островном регионе уделяют пристальное внимание, по поручению главы региона увеличено областное финансирование на содержание дорог в районах. До 1 июня на юге Сахалина должны полностью завершить текущий (ямочный) ремонт, на севере острова – до 1 июля. Ко всему прочему, в Южно-Сахалинске продолжается продление улицы Горького на юг, в последствии дорога станет дублером проспекта Мира. Также стартовало строительство объездной дороги, которая позволит вывести весь транзитный крупногабаритый транспорт за пределы города. Новый объезд соединит трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха.