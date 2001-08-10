В Южно-Сахалинске автобусы получили узнаваемое оформление

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице 25 новых автобусов украсила надпись "Сахалин - маяк России" и стилизованный логотип, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов, сегодня в городе активно развивают инфраструктуру гостеприимства и туристическое направление. Поэтому один из немаловажных шагов такой деятельности — создание узнаваемого бренда.

- Мы уверенно позиционируем себя как на дальневосточном уровне, так и на федеральном. И, конечно, хотелось бы, чтобы наш регион был легко узнаваем по определенной символике. Так, разработанный в рамках поручения губернатора и правительства области, бренд «Сахалин — маяк России» мы разместили на городских автобусах, - рассказал Виталий Данилов.

Помимо самой надписи, был создан и логотип, представляющий собой стилизованную букву «С», внутри которой располагается маяк, подающий сигнал светом фонаря.

Пока символика размещена на муниципальных автобусах. Далее планируется, что она станет неотъемлемым атрибутом и в других местах города.