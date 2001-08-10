Сахалинский фермер развивает отрасль животноводства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сергей Журавлев из села Ольховка Углегорского района создал свое крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) около 10 лет назад. Он занимается разведением крупного рогатого скота, производством молочной продукции и выращиванием овощей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– На данный момент у нас порядка 500 голов мясного скота и практически 500 голов молочного направления. Продукцию реализуем преимущественно в районе, но также имеем точку продаж за его пределами и поставляем через оптовые сети. Благодаря поддержке мы можем развиваться такими темпами, покупать необходимое оборудование, автоматизировать процессы, чтобы снизить затраты и стать более конкурентоспособными за счет снижения себестоимости нашей продукции, – рассказал фермер.

Помимо разведения крупного рогатого скота мясных пород, аграрий занимается выращиванием овощных культур. Ежегодно производится более двух тысяч тонн картофеля и тысячи тонн овощного набора. Фермер планирует запустить цех по переработке молока в связи с увеличением объема производства и найти новые рынки сбыта для своей продукции.

– Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области ежегодно предоставляет гранты и субсидии для поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В 2022 году КФХ Журавлева получило региональную поддержку в размере около 30 миллионов рублей. В прошлом году этот объем составлял 50 миллионов рублей. Поддержка была направлена на возмещение затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику, на покупку минеральных удобрений и семенного материала для посадки, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Владимир Кравченко.

Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, входящий в структуру центра «Мой бизнес», регулярно консультирует аграриев по разным вопросам. Помогают с оформлением необходимых документов для получения финансовой поддержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным темам.

– Специалисты нашего Центра помогут не только собрать пакет документов, разработать бизнес-план, но и предоставить дальнейшее сопровождение на всех этапах развития, – рассказала руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации и поддержки фермеров Татьяна Бутакова.

Поддержку аграриям в регионе оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному Президентом Владимиром Путиным. Его реализацию курирует Губернатор Валерий Лимаренко. За консультацией по фермерским вопросам можно обратиться в Центр развития сельхозкооперации по телефону 8 800 222 0123 (доб. 4), информация об услугах и обучающих программах есть на сайте selkhozcentr65.ru.