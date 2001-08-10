Траты клиентов ВТБ на красоту и фитнес этой весной выросли на 17%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банк ВТБ и Первый ОФД (входит в Группу ВТБ) посчитали весенние траты россиян в бьюти-салонах, кабинетах косметологов, спортивных клубах и магазинах. Они составил более 12 млрд рублей, что на 17% выше, чем весной прошлого года. Число транзакций увеличилось на 8%.
Всего владельцы карт ВТБ с марта по май 2024 года потратили на спорт и фитнес около 5 млрд рублей, совершив более 2 млн транзакций. Это на 6% больше по числу оплат, чем за аналогичный период прошлого года и на 13% больше по объему трат. На уходовые, эстетические и косметологические процедуры весной было потрачено 7,4 млрд рублей (+20% к прошлому году), а число транзакций выросло на 9%, превысив 2,8 млн оплат.
Спрос на процедуры для красоты этой весной был на 7% выше по количеству транзакций и на 10% выше по объемам трат по сравнению с зимним периодом. Рост трат на салоны красоты, эстетические и косметологические процедуры пришелся на март и апрель. А вот спрос на спорттовары и походы в фитнес клубы в весенние месяцы не изменился - многие покупают абонементы заранее, в декабре.
Аналитический сервис Продажи.рф зафиксировал в марте всплеск покупок витаминов и бадов. Средняя цена упаковки в этот период составила 267 рублей, а спрос относительно февраля вырос на 46%. Всего за весну в аптеках, магазинах, салонах красоты и спортивных клубах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили весной на витамины, биологически активные добавки, спортивные товары и услуги, а также бьюти-процедуры свыше 12 млрд рублей, оплатив более 35 млн товаров и услуг.
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