Регистрация на Всероссийский молодёжный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медицина, строительство, авиация, рыбная и угольная промышленность, нефть и газ – вот главные направления, по которым участники всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События смогут прокачать свои профессиональные качества. Регистрация продлена до 5 июня и доступна на платформе Росмолодёжь.События. Мероприятие состоится с 5 по 11 августа 2024 года в Южно-Сахалинске.

«К нам в службу заботы поступили десятки сообщений о том, чтобы продлить регистрацию для участников. Мы решили пойти на встречу ребятам, обговорили с форумной дирекцией и теперь прием заявок будет завершен 5 июня. Далее все заявки будут обработаны и тех, кто все правильно заполнил ждет второй этап», – отмечают в дирекции форума.

Образовательная программа «ОстроVов» будет состоять из трёх треков: «Карьера. Первые», «Карьера. Образование» и самый масштабный – «Карьера. Производство».

«В треке «Карьера. Производство» могут принять участие молодые специалисты ведущих предприятий нашей страны. Каждый из них приобретёт свой план развития в профессии, освоит технологии построения карьеры, получит рекомендации от карьерного консультанта в дистанционном режиме. Участники проанализируют цели, поставленные до форума, достижения, полученные во время форума, и технологии, которые использовались, чтобы составить новый карьерный план на ближайшие полгода. Молодые люди объединятся по направлениям, связанным с развитием экономики нашего островного региона. В первую очередь, это добыча и переработка нефти и газа, рыбообрабатывающая и угольная промышленность. Также большое внимание будет уделено строительству, сфере услуг и здравоохранению», – отмечает руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области, директор форума «ОстроVа» Анастасия Кожепенько.

В направлении «Образование» примут участие 100 человек в возрасте от 21 до 35 лет – студенты, выпускники бакалавриата и магистратуры. Авиационные технологии и логистика, беспилотная авиация – некоторые из тем, которые будут рассматриваться в этом треке.

50 участников от 14 лет смогут попасть в направление «Первые». Это представители Движения Первых, победители или финалисты конкурса «Большая перемена», победители и призёры спортивных соревнований, научных олимпиад, конкурсов искусств, а также молодые люди, кто планирует связать свой профессиональный выбор с такими направлениями, как наука, спорт, искусство.

Также открыт приём заявок на грантовый конкурс от Росмолодёжь.Гранты. Защита проектов состоится на всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События. Общая сумма грантового конкурса составит 6 миллионов рублей. Приём заявок продлится до 29 июля на сайте. Максимальный размер гранта на один проект может составить до 1 миллиона рублей. Подать заявку на участие могут граждане России с 14 до 35 лет – участники форума «ОстроVа».

Стать частью события смогут и волонтёры форума. Молодые люди от 16 лет могут подать заявку на платформе ДОБРО.РФ. Всех помощников обеспечат горячим питанием, экипировкой, иногородних ребят – проживанием. Отбор пройдут 75 человек. В этом году комплексная подготовка всероссийского волонтёрского корпуса для форумов пройдёт совместно с Ассоциацией волонтёрских центров (АВЦ). Будет разработана программа обучения для волонтёров, тим-лидеров и руководителей корпусов. Лучшие волонтёры мероприятий будут награждены на подведении итогов премии #МЫВМЕСТЕ.