Сахалинский транспортный прокурор приглашает южно-сахалинских предпринимателей на личный прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 4 июня с 09.00 до 18.00 в Сахалинской транспортной прокуратуре по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием, который будет касаться соблюдения прав и интересов предпринимателей в работе объектов железнодорожного, воздушного, водного транспорта и в таможенной сфере, проведет прокурор Дмитрий Сергеевич Лосев.

Чтобы принять участие в событии требуется предварительная запись по телефонам приемной транспортной прокуратуры: 42-49-01,43-32-25.

Отметим, при себе необходимо иметь паспорт.