Аналитика МТС: детский цифровой контент выходит в топ запросов у сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ко Дню защиты детей эксперты изучили, как меняются цифровые привычки детей и родителей. В ходе исследования* аналитики МТС выяснили, что в 2024 году детско-родительская категория контента стала одной из самых растущих, а его потребление выросло на 10-50% в зависимости от цифровой платформы.
Например, аналитики отмечают, что детская музыка уже стала сопоставима с другими музыкальными жанрами, так как пользователи, распробовав сервис для себя, начинают включать его детям, создавать детские плейлисты и подборки. В результате детско-родительский контент оказался одной из самых растущих категорий в музыкальном стриминге. В январе-апреле спрос на детскую музыку вырос на 10% год к году, и она вошла в топ-5 крупнейших категорий сервиса.
В основном детскую музыку слушают перед сном и в дороге. Так, 37% опрошенных признались, что их малыши до 3 лет чаще всего засыпают под «Спят усталые игрушки» и другие колыбельные (22%) и так называемый «белый шум» (21%). Детям от 4 до 7 лет включают перед сном также колыбельные (30%) и аудиосказки (28%).
В дороге малышам до 3 лет чаще всего включают детскую или танцевальную музыку, детям постарше – поп-музыку, классическую музыку и, наконец, аудиосказки для слушателей от 8 до 11 лет.
По данным онлайн-кинотеатра KION, суммарное время просмотра детско-семейного контента увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с возросшим интересом россиян к такому контенту. В топе детско-семейных проектов на KION за январь-апрель 2024 года оказались: семейный фильм «Чебурашка»; спортивная комедия «Хоккейные папы», последняя часть трилогии про богатыря Ивана «Последний богатырь. Посланник тьмы»; семейная комедия «Я – медведь», мультфильм «Великолепная пятерка».
«Детский контент играет важную роль в развитии ребёнка, его образовании и социализации. В современной медиаиндустрии представлен широкий ассортимент детских материалов: мультфильмы, аудиокниги и песни. Безопасный и качественный контент востребован среди детей и их родителей», – рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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