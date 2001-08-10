Сахалинская пианистка стала лауреатом фестиваля в Санкт-Петербурге
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу» завершился в Северной столице России в конце мая, и объединил талантливых детей с ограниченным возможностями, рассказали ТИА "Острова" в .
Участниками творческого конкурса стали более 280 детей из 36 регионов страны. Ребята демонстрировали свои таланты в мастерстве вокала и танца, жестового пения, исполнительского искусства на музыкальных инструментах, а также в художественном искусстве.
В числе конкурсантов на фестивале выступила София Мельниченко, которая является учащейся центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска. По результатам своего выступления юная пианистка удостоилась диплома лауреата первой степени.
– В прошлом году София прошла первый конкурсный этап фестиваля в дистанционном формате. В январе получили ответ об успешном прохождении этапа, и в марте – приглашение для участия в финале, – рассказывает педагог юной пианистки Людмила Панова.
Программа фестиваля была насыщена мастер-классами, арт-терапиями, экскурсионными маршрутами и концертами.
Поездка на финальный этап фестиваля «Шаг навстречу» состоялась благодаря поддержке сахалинского бизнеса.
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