Сахалинские дошколята соревновались в выполнении ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла XIV Спартакиада Сахалинской области среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Участники состязались в пятиборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Ребята выполняли пять упражнений: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, а также челночный бег 3х10 м, бег на 30 метров и бег на 700 метров для девочек, 800 – для мальчиков. В каждом из них было необходимо набрать наибольшее количество баллов, которые потом шли в общий зачет команды, - рассказала инструктор-методист регионального центра тестирования комплекса ГТО «Спартак» Александра Толстихина.

Свои навыки в выполнении нормативов проверили 72 участника из 12 команд, представлявших Корсаков, Невельск, Ноглики, Томари, Аниву, Долинск, Холмск и областной центр.

- Мы очень рады, что у наших детей и представителей других районов есть возможность сдать нормативы ГТО вместе с сильнейшими командами острова. Для ребят это большой спортивный праздник, - отметила мама участницы из Томари Елена Дудина.

По результатам Спартакиады первое место завоевал детский сад «Ромашка» из Корсакова, вторыми стали представители корсаковского сада «Солнышко», замкнули тройку лидеров спортсмены из детского сада «Веснушка» г. Южно-Сахалинска.

В индивидуальном зачете среди мальчиков и девочек лучший результат показали Егор Пахоменко (Корсаков) и Стефания Пономарева (Южно-Сахалинск). Серебро завоевали Владислав Козловский (Корсаков) и Ульяна Прынзина (Анива), бронзу - Андрей Дьячков (Долинск) и Агата Овсянникова (Южно-Сахалинск).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возродили ровно 10 лет назад. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни». Главная его цель – добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились уже миллионы людей в возрасте от 6 до 101 года.