Минтруд запускает всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минтруд приглашает работодателей России принять участие в опросе, который напрямую повлияет на количество мест в образовательных организациях высшего и среднего звена.

Результаты опроса покажут самые востребованные среди работодателей профессии и специальности. В дальнейшем это поможет сформировать контрольные цифры приёма на программы среднего профессионального и высшего образования на ближайшие 5 лет.

«Для развития экономики нужны кадры, позаботиться о которых нужно уже сейчас. Поэтому мы призываем представителей организаций всех форм собственности пройти опрос Минтруда. Это поможет островным работодателям избежать нехватки специалистов в будущем», - прокомментировала Татьяна Бабич, руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Для участия в опросе работодателю нужно зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету, пройдя по ссылке. Сделать это можно уже с 1 июня. Дата окончания проведения опроса – 30 июля 2024 года.

Если у вас возникли вопросы, специалисты агентства по труду и занятости населения Сахалинской области готовы проконсультировать по телефонам: 8 (4242) 67-25-95, 67-25-87, 67-25-46, 67-25-47.