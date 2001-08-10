Сахалинцев просят побеседовать со своими детьми, чтобы те не играли рядом с энергообъектами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с началом школьных каникул ПАО «Сахалинэнерго» обращается к сахалинцам с просьбой напомнить детям об основных правилах безопасности и возможных последствиях незаконного проникновения на энергообъекты:
- не влезать на опоры ЛЭП, крыши домов и строений, где поблизости проходят провода линий электропередачи;
- не сбивать замки, не проникать за ограждения, не открывать двери действующих электроустановок;
- не приближаться к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии электропередачи на расстояние менее 8 метров;
- не набрасывать на провода и не приставлять к опорам ЛЭП посторонние предметы.
Кроме этого, энергетики напоминают, что очень опасно играть с радиоуправляемыми игрушками, пиротехникой, змеями, воздушными шарами рядом с трансформаторными подстанциями и под линиями электропередачи. Запрещено делать граффити на энергообъектах, ломать или закрашивать предупреждающие об опасности знаки и проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Также не следует открывать лестничные электрощитки и вводные электрощиты в зданиях и делать селфи вблизи энергообъектов.
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