Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2024
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В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение
17:45, | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение

В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», в связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению сегодня, 31 мая,  временно приостановлено газоснабжение абонентов в районе планировочных районов Хомутово и Октябрьский - в границах улиц Фархутдинова - пр. Мира - ул. Оленья Горка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться ориентировочно до 21.00. После их завершения газоснабжение будет возобновлено. Абонентов просят по возможности  самостоятельно остановить работу газовых котлов.

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