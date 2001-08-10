В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», в связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению сегодня, 31 мая, временно приостановлено газоснабжение абонентов в районе планировочных районов Хомутово и Октябрьский - в границах улиц Фархутдинова - пр. Мира - ул. Оленья Горка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться ориентировочно до 21.00. После их завершения газоснабжение будет возобновлено. Абонентов просят по возможности самостоятельно остановить работу газовых котлов.